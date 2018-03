Morto Astori: rinviata Genoa-Cagliari

ROMA, 4 MAR - Anche Genoa-Cagliari, partita della 27/a giornata del campionato di calcio in programma oggi, non si giocherà per la morte di Davide Astori che ha indossato a lungo la maglia della squadra sarda. Lo apprende l'Ansa in ambienti della Lega di serie A. I giocatori del Cagliari, sconvolti, hanno ottenuto infatti dal commissario della Lega, Giovanni Malagò, il rinvio della gara.