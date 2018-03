Astori: Figc, 1' raccoglimento sui campi

ROMA, 4 MAR - Un minuto di raccoglimento sui campi di calcio di tutte le categorie dove si gioca oggi e domani in ricordo della morte di Davide Astori. La serie A e la serie B si sono fermate in segno di lutto. Lo ha disposto il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, d'intesa con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Dopo l'improvvisa scomparsa del calciatore della Fiorentina e della Nazionale Davide Astori, trovato senza vita questa mattina nel ritiro dei viola in vista della gara di oggi contro l'Udinese - si legge in una nota della federcalcio - è stato disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Davide tra oggi e domani su tutti i campi di calcio dove sono in programma le gare delle rispettive giornate di campionato. La Federcalcio, rappresentando il sentimento dei dirigenti, dei tecnici e del personale che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato Davide nel suo percorso con le Nazionali, esprime il proprio cordoglio alla famiglia Astori".