Astori: Lega Pro rinvia Vicenza-Fermana

ROMA, 4 MAR - La Lega Pro, in segno di lutto per l'improvvisa scomparsa di Davide Astori e nel suo ricordo, ha disposto il rinvio della gara Vicenza-Fermana (serie C, girone B), che era in programma domani, 5 marzo. Lo fa sapere la stessa Lega Pro, informando inoltre che il presidente, Gabriele Gravina, i vice presidenti Grimaldi e Baumgartner, il direttore De Luca, il segretario Ghirelli e i club di Lega Pro si uniscono al dolore della Fiorentina e della famiglia Astori per la scomparsa del capitano, Davide Astori.