Fonini vince Brasil Open, dedica Astori

SAN PAOLO, 4 MAR - Sesto titolo in carriera per Fabio Fognini, andato a segno nel 'Brasil Open', torneo Atp World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari che si è concluso sulla terra rossa di San Paolo. In finale il 30enne di Arma di Taggia, numero 20 del ranking mondiale e seconda testa di serie, ha battuto in rimonta per 1-6 6-1 6-4, in un'ora e 33 minuti di partita, il cileno Nicolas Jarry, numero 73 Atp, mai così avanti in carriera in un torneo del circuito maggiore. Al termine dell'incontro il ligure ha voluto dedicare la vittoria a Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso oggi. Per Fognini è stato anche il primo titolo da luglio dello scorso anno, quando si era imposto a Gstaad. E' anche il primo azzurro ad aggiudicarsi il 'Brasil Open' dopo le sconfitte in finale di Volandri (2012), Lorenzi (2014) e Vanni (2015). Grazie a questo successo da lunedì guadagnerà un'altra posizione andandosi ad accomodare al 19/o posto.