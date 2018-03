Astori, lutto per le squadre azzurre

ROMA, 5 MAR - Bandiere a mezz'asta a Coverciano, la casa che ospita tutte le squadre azzurre, e nella sede della FIGC a Roma. Inoltre tutte le squadre azzurre impegnate in questi giorni scenderanno in campo con il lutto al braccio ed osserveranno un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto ieri a Udine. La prima è la Nazionale Femminile che giocherà oggi la terza partita della Cyprus Cup contro la Finlandia e mercoledì 7 sarà impegnata nella finale della manifestazione. Stesso discorso per la Nazionale Femminile Under 19 (che già ieri contro la Norvegia ha giocato col lutto al braccio ed osservato un minuto di raccoglimento), che scenderà in campo domani contro l'Olanda al torneo di La Manga e per la Nazionale maschile Under 17 che invece esordirà mercoledì nella Fase Elite del campionato europeo contro la Turchia, in programma in Olanda. Anche nei 36 Centri Federali Territoriali attivi nel territorio italiano verrà osservato un minuto di silenzio.