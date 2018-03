Milan, Yonghong Li assiste a allenamento

MILANO, 5 MAR - Il presidente del Milan Yonghong Li questa mattina si è recato a Milanello e ha assistito all'allenamento della squadra. Assieme a lui erano presenti la famiglia, alcuni ospiti e l'Executive Director David Han Li. Dopo aver pranzato, Yonghong Li ha salutato l'allenatore rossonero, Gennaro Gattuso. Il presidente del Milan, a quanto si apprende, non dovrebbe essere presente giovedì a San Siro per la sfida contro l'Arsenal. Per la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League la cornice di pubblico sarà importante: sono già stati venduti oltre 60mila biglietti.