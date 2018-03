Bologna, per Poli stop di due settimane

BOLOGNA, 5 MAR - Il Bologna perde anche Andrea Poli. Il centrocampista era uscito dopo appena otto minuti, nel derby di sabato con la Spal, per un risentimento al polpaccio sinistro. Gli esami hanno riscontrato una lesione al flessore comune delle dita del piede sinistro: due settimane di stop. Dopo Palacio, i rossoblù perdono anche Poli, mentre Verdi non si è allenato in gruppo a causa dell'influenza e sarà valutato in settimana, in vista della partita casalinga con l'Atalanta.