Zidane, Real pronto per grande partita

PARIGI, 5 MAR - "Ci siamo preparati per qualsiasi tipo di sorpresa, e siamo concentrati e pronti per fare una grande partita, che duri 90 minuti o forse anche di più". Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia del big-match contro il Paris SG per il ritorno degli ottavi di Champions. I campioni d'Europa e del mondo in carica partono con il vantaggio del 3-1 dell'andata e in più nel Psg mancherà Neymar: il Real parte quindi favorito? "L'assenza di Neymar per noi non fa differenza - risponde Zidane - perché al suo posto ci sarà un altro ottimo giocatore: nella rosa del Psg ce ne sono tanti. E poi chi lo sostituirà avrà sicuramente voglia di mettersi in evidenza". "Domani per una delle due squadre sarà dura - aggiunge 'Zizou' -, perché uscirà ma questo è il calcio. Ciò che vorrei è vedere una bella partita, anche se sappiamo che dovremo soffrire. Ma io voglio questo, che i miei sappiano soffrire e farsi valere".