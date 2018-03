Serie A 2018-'19 al via il 19 agosto

MILANO, 5 MAR - Prenderà il via nel fine settimana del 19 agosto il campionato di Serie A 2018-'19, che si concluderà il 26 maggio. Nel periodo natalizio si giocherà il 22 dicembre e, novità, anche il 26, in quello che gli inglesi chiamano 'Boxing Day'. Poi anche il 29 dicembre, prima della pausa invernale. Il campionato riprenderà il 20 gennaio, con il 13 un turno di coppa Italia, torneo che avrà una novità nel format: nei turni secchi fra squadre di Serie A il sorteggio deciderà chi gioca in casa.