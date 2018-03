Sparta Praga esonera Stramaccioni

(ANSA-AP) - PRAGA, 6 MAR - La Sparta Praga ha esonerato Andrea Stramaccioni. Il licenziamento del tecnico italiano era nell'aria dopo l'1-1 dello scorso fine settimana contro il Brno, oltretutto in 10. La squadra è quinta in classifica, con 14 punti di distacco dalla formazione leader, il Viktoria Plzen. Lo Sparta aveva optato per un allenatore straniero sperando di riconquistare quella qualificazione alla Champions che il club più famoso della Repubblica ceca manca dal 2005. Ed a Stramaccioni era stato affidato il compito, a lungo termine, di costruire la rosa. Ricostruzione avviata con l'acquisto di 11 giocatori stranieri durante il mercato estivo, oltre ad ulteriori rinforzi giunti a gennaio. Ma i risultati non si sono visti e così è arrivato l'esonero. Stramaccioni in precedenza è stato l'allenatore di Inter e Udinese in Italia, del Panathinaikos in Grecia.