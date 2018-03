Champions: Juve, Manduzkic non convocato

TORINO, 6 MAR - Mario Mandzukic non è stato convocato per la trasferta di Champions League della Juventus a Londra contro il Tottenham. L'attaccante croato "non ha smaltito al meglio il risentimento ai flessori della coscia sinistra", si legge sul sito Internet della società bianconera. Convocati invece Mattia De Sciglio e Gonzalo Higuain, che torna a disposizione del tecnico Massimiliano Alleghi dopo l'infortunio ad una caviglia rimediato nel derby con il Torino.