Champions: Psg, Emery verso l'addio

ROMA, 7 MAR - Il tecnico del Psg Unai Emery sarebbe sul piede di partenza dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions per mano del Real Madrid. Lo scrive oggi il quotidiano sportivo francese L'Equipe secondo cui già dal sorteggio a inizio dicembre Emery sapeva che parte del suo futuro a Parigi si sarebbe deciso in occasione della sfida europea con i merengues. Tra i nomi in pole per la successione ci sarebbe - secondo Le Parisien - Antonio Conte, ma non si escludono le strade che portano a Massimiliano Allegri o a Mauricio Pochettino. E per far felice Neymar, attualmente infortunato e per questo indisponibile per la sfida di ieri sera, ci sarebbero delle chance anche per l'ex allenatore del Barcellona Luis Enrique. Neymar ha poi voluto esprimere sul suo profilo Twitter tutta la delusione per l'eliminazione del Psg. "Sono triste per la sconfitta - ha scritto il brasiliano - ancor più triste per non aver potuto aiutare i miei compagni. Quello che mi rende orgoglioso è aver visto l'impegno di tutti".