Sport: accordo Ics-Unimpresa

ROMA, 7 MAR - Finanziamenti agevolati per le micro, piccole e medie imprese che investono nel settore dello sport, anche con l'utilizzo dello speciale Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva. Lo prevede il protocollo di intesa stipulato oggi a Roma tra l'Istituto per il Credito Sportivo e Unimpresa e che apre le porte dell'Ics alle 110.000 aziende associate a Unimpresa. Due i mutui previsti (ordinario e light), con condizioni speciali e su misura su durata, tasso d'interesse, importo e plafond. Le linee di credito concesse dall'Ics sono volte alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, efficientamento energetico e miglioramento di impianti sportivi. La Federazione nazionale sport e tempo libero di Unimpresa avrà l'obiettivo di promuovere in tutti i suoi aspetti educativi, la cultura nelle sue manifestazioni creative, il turismo sociale dando nuovo slancio alle attività associative dedicate agli operatori impegnati nello sport dilettantistico.