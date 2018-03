Astori: A.Della Valle a'muro del pianto'

FIRENZE, 7 MAR - Anche Andrea Della Valle ha voluto fermarsi davanti al 'muro del pianto' eretto in questi giorni dai tifosi viola sulle cancellate dello stadio Franchi per ricordare Davide Astori. Il presidente onorario della Fiorentina, insieme al presidente esecutivo Mario Cognigni e al club manager Giancarlo Antognoni, dopo aver pranzato con la squadra nel centro sportivo, si è diretto allo stadio davanti al muro di sciarpe, bandiere, striscioni, disegni e messaggi, tantissimi messaggi per il capitano scomparso improvvisamente tre giorni fa. Messaggi che Della Valle si è soffermato a leggere ad uno ad uno. "Firenze è così, è questa",ha mormorato visibilmente commosso. Intanto a Coverciano, dove alle 16,30 sarà aperta la camera ardente, nella grande palestra, sono arrivati i genitori e uno dei fratelli di Astori che saranno ospiti della Federazione. L'altro fratello, Marco, sta accompagnando la salma partita in mattinata da Udine.