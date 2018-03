E. League: Milan e Lazio favorite

ROMA, 7 MAR - Nelle quote sul passaggio ai quarti di Europa League parte da sfavorito, ma il Milan ha una grande occasione per ribaltare il pronostico nell'andata degli ottavi, domani sera contro l'Arsenal. Al momento, il tabellone SNAI sulla qualificazione dice rossoneri a 1,95 e Gunners favoriti a 1,75. Il Milan parte invece avanti nelle quote «1X2» sul primo round, a San Siro: il successo milanista si gioca a 2,10, a 3,40 il pareggio, mentre il colpo inglese vale 3,55. In campo domani anche la Lazio, che con la Dinamo Kiev cerca riscatto dopo due passaggi a vuoto. Le quote SNAI supportano le intenzioni biancocelesti: il successo interno degli uomini di Inzaghi è dato a 1,40, mentre il pareggio vale 4,50. Ucraini a caccia dell'impresa, anche perché nei due precedenti con la Lazio sono sempre andati ko: il primo successo vale 8,25. Nelle quote sul passaggio del turno il gap si riduce, ma la Lazio resta nettamente avanti: i quarti sono un'opzione a 1,27, contro il 3,40 sugli avversari.