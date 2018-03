Inzaghi, dopo 2 ko ripartire da certezze

ROMA, 7 MAR - "Quando si perdono due partite così è normale che i ragazzi non sono al massimo ma abbiamo parlato, si deve partire dalle prestazioni. Sotto l'aspetto mentale dobbiamo eliminare le scorie di queste due sconfitte, ma con Milan e Juve sono state due ottime gare, dobbiamo ripartire dalle certezze". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'ottavo di finale di andata di Europa League in programma all'Olimpico contro la Dinamo Kiev. La Lazio si affaccia alla sfida dopo l'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Milan e il ko in campionato maturato al 93' contro la Juve: "Vogliamo andare avanti dopo un ottimo cammino in Europa League - precisa l'allenatore laziale - Sappiamo che affrontiamo una squadra che a livello europeo è una certezza, l'ho affrontata nel 2001 da giocatore in Champions. È tanti anni che gioca queste competizioni, oggi ha tantissimi nazionali e ottime individualità. Dovremo essere bravi a fare la partita ma anche a non scoprirci troppo sulle loro ripartenze".