Serie B: 2 e 3 aprile recuperi 29/a

ROMA, 7 MAR - Si recupereranno tra lunedì 2 e martedì 3 aprile le gare valide per la 29/a giornata del campionato di serie B non disputate per la neve e per la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Lo ha deciso il presidente della Lega di B, Mauro Balata. - Lunedì 2 aprile si recupereranno: ore 12.30 Foggia-Empoli ore 15.00 Avellino-Bari ore 17.30 Carpi-Venezia ore 20.30 Parma-Palermo. - Martedì 3 aprile: ore 18.00 Brescia-V.Entella ore 18.00 Pro Vercelli-Perugia.