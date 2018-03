Barzagli: "Juve tosta, capaci di tutto"

ROMA, 7 MAR - "Siamo capaci un po' di tutto, come di fare 50' malissimo e poi di ribaltare il risultato, giocando bene. Poi, quando c'è da soffrire, noi ci siamo sempre, con anche un po' di fortuna, che ci vuole sempre. Ma se si sa soffrire la fortuna poi arriva e nel palo finale si è visto". Andrea Barzagli commenta così la vittoria in rimonta sul Tottenham che porta la Juve ai quarti di Champions. "Cosa ci siamo detti all'intervallo? Che dovevamo crederci - aggiunge il difensore dei bianconeri -, siamo rientrati in campo ancora così e così ma poi abbiamo fatto bene contro una grande squadra. Abbiamo dimostrato di essere tosti, noi siamo questi, siamo la Juve".