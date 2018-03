Astori, così il card. Betori ai funerali

FIRENZE, 8 MAR - La vita "spezzata da un male misterioso" di Davide Astori "richiami tutti noi a prenderci cura della vita degli altri, soprattutto dei più deboli e dei più miseri". Lo ha affermato il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, nella sua omelia durante il funerale del capitano della Fiorentina. "Abbiamo scoperto in questi giorni, con ammirazione - ha detto Betori - l'impegno del capitano per i bambini malati nel nostro ospedale Meyer e in Paesi lontani. Ma non meno significativa è stata la testimonianza di suoi compagni più giovani, che nella squadra si sono sentiti da lui accolti, indirizzati, sorretti".