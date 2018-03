Torino: Obi e Ljajic ko, saltano Roma

TORINO, 8 MAR - Il forfait in extremis di Obi e Ljajic riduce ulteriormente il ventaglio di scelte di Mazzarri in vista della trasferta di Roma. Il tecnico del Torino, come si apprende dalla nota pubblicata sul sito della società, dovrà fare a meno di Obi - "risentimento muscolare alla coscia destra" - e di Ljajic - "problema muscolare alla coscia sinistra". Le ultime due assenze si aggiungono a quelle di Bonifazi, Lyanco e Molinaro oltre che dello squalificato Burdisso.