Equipe,Psg pensa a Conte per la panchina

ROMA, 8 MAR - La stampa parigina è unanime: il contratto di Unai Emery come allenatore del Paris St. Germain, in scadenza a fine stagione, non verrà rinnovato. Oltretutto, viene fatto notare, è impossibile che scatti la clausola automatica di prolungamento prevista in caso di approdo alle semifinali di Champions. Così adesso è già caccia al successore del tecnico, al punto che il quotidiano sportivo L'Equipe indica una rosa di ben dieci candidati. Uno, sempre secondo lo stesso giornale, sarebbe nettamente favorito e si tratta di Antonio Conte che, scrive L'Equipe, non rimarrà al Chelsea nonostante il suo contratto sia valido anche per la prossima stagione. "La pista Conte" è il titolo in prima del giornale francese che spiega anche come gli effettivi tecnici della squadra "siano da ricostruire". Di Conte piacciono "la sapienza tecnica" e l'essere un martello con i giocatori. Gli altri candidati sono Pochettino, Ancelotti, fermo dopo l'esonero al Bayern, Allegri, Luis Enrique, Mancini, Simeone, Villas Boas, Fonseca e Jardim.