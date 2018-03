Francobollo S. Marino per 110 anni Inter

ROMA, 09 MAR - La Repubblica di San Marino celebra i 110 anni di vita dell'Inter con un francobollo da due euro che sara' emesso il 13 marzo prossimo. La vignetta del francobollo - resa nota oggi - riporta il logo ufficiale dei 110 anni del ''F. C. Internazionale Milano'' e sullo sfondo il biscione visconteo, simbolo della città di Milano e della squadra neroazzurra. La società nacque in seguito ad una scissione dal Milan Cricket Football Club in un incontro svoltosi presso il ristorante milanese L'Orologio la sera del 9 marzo 1908 e venne scelto il nome di Foot-Ball Club Internazionale, che sottolineava la volontà dei soci dissidenti di accettare anche giocatori stranieri residenti a Milano, appunto "internazionali". Il francobollo è stampato in minifogli di 12 esemplari. Anche l'Italia ha in programma un francobollo (da 95 centesimi) per i 110 anni dell'Inter: l'emissione era annunciata per il 9 marzo ma nell'ultima versione del programma filatelico italiano e' ora indicata in ''data da definire''.