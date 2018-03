Crotone: Zenga, evitare paure mentali

CROTONE, 9 MAR - "Non basterà fare una gara perfetta, bisognerà dare qualcosa in più giocando senza paure mentali". Lo ha detto Walter Zenga in vista della gara interna contro la Sampdoria, squadra che ha allenato nel 2015 e dalla quale è stato esonerato nella stessa stagione. "Non ho alcuna rivalsa - ha aggiunto - verso la Samp. Sono arrivato nel momento sbagliato ed anzi sono contento di aver avuto quella opportunità. Da bambino era la mia seconda squadra. Con i miei amici Vialli e Mancini facemmo la scommessa che chi andava in finale di Champions gli altri andavano a vederlo e io andai a seguire la loro finale contro il Barcellona. Se nel 2015 non è andata è stata anche un po' per colpa mia. Anche Ferrero poi ammise che fu un errore mandarmi via".