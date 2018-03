Juventus: Mandzukic col gruppo

TORINO, 9 MAR - Si avvicina il ritorno nella Juventus di Mario Mandzukic. L'attaccante croato "ha lavorato per gran parte della seduta - rende noto il club bianconero - con il gruppo", compiendo in questo modo un grande passo avanti verso la convocazione per la sfida di domenica con l'Udinese. In dubbio Benatia, uscito per un problema fisico nel corso della sfida di mercoledì a Wembley con il Tottenham, mentre prosegue il recupero di Cuadrado.