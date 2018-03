Di Francesco, martedì ci servono tifosi

ROMA, 9 MAR - "I ragazzi soffrivano il fatto di non riuscire a vincere all'Olimpico ma per fortuna l'abbiamo sbloccata e poi siamo stati in controllo. Dobbiamo ancora migliorare su molti aspetti, a volte siamo troppo precipitosi. Ora tocca alla Champions, lo Shakhtar è un'ottima squadra, più brasiliana che ucraina, e martedì noi avremo bisogno dei nostri tifosi, dovremo giocare in dodici". Queste le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria sul Torino. "Non abbiamo disputato un buon primo tempo: ha fatto meglio il Torino, ma anche per nostro demerito. Nella ripresa siamo cresciuti, anche dal punto di vista mentale e fisico: ci siamo messi 4-2-3-1, abbiamo aumentato l'aggressività e la velocità nelle ripartenze - ha aggiunto l'allenatore giallorosso".