Moratti, Ronaldo 'onesto' su calciopoli

MILANO, 10 MAR - "Ronaldo ieri è stato molto bravo, affettuoso e sinceramente commosso. Su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso, lui è uno straniero che guarda da fuori e ha visto quel che era". Lo dice, a margine di "Tempo di Libri" per la presentazione del libro "Inter 110 - Noi siamo fratelli del Mondo", l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti. Ieri sera Ronaldo, dal palco della Hall of Fame, aveva detto che la sua Inter "aveva dovuto combattere contro un sistema corrotto". Moratti poi aggiunge che nella lotta scudetto tifa Napoli ma si augura che domani sera, nel posticipo, l'Inter possa fare bene contro la squadra di Sarri: "Per lo scudetto tifo ovviamente Napoli, ma la Juve è molto solida, sta facendo bene e ha grandi meriti. Detto ciò, non mi auguro certo una vittoria del Napoli domani: cominciamo a far andare bene l'Inter, poi il resto si vedrà".