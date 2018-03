Allegri, parole di Sarri? Chiedete a lui

TORINO, 10 MAR - "Le parole di Sarri? Non so se si trattava di pretattica, chiedetelo a lui". Massimiliano Allegri commenta così le dichiarazioni del tecnico del Napoli sulla lotta scudetto, affare che secondo l'allenatore dei partenopei coinvolge solo i bianconeri. "Il Napoli - osserva il tecnico bianconero - è un punto avanti. Per noi è una sfida contro noi stessi perché la società ha vinto per sei anni lo scudetto, tre coppa Italia, con discreti risultati in Europa. Il Napoli sta facendo una stagione straordinaria, gli è rimasto solo il campionato quindi è normale che si concentrino solo su quello: per noi è una sfida dura da vincere".