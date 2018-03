Ballardini, cuore e intensità col Milan

GENOVA, 10 MAR - Un Genoa con "intensità e cuore" che "dovrà correre tanto" per affrontare una squadra che in questo momento "con Juve e Napoli ha dato la dimostrazione di forza più chiara e che sarà arrabbiata per come è andata la gara di giovedì". Davide Ballardini è ben conscio del valore attuale del Milan e non si fa distrarre dalla sconfitta con l'Arsenal. "Dovremo essere bravi nelle due fasi di gioco, soprattutto a chiudere gli spazi e a ripartire e se non bastasse una corsa dovremo farne anche una seconda". Confermate le assenze di Izzo e Veloso, i dubbi principali riguardano Rossi e Taarabt. "Rossi verrà convocato anche perché è alla seconda settimana di allenamento con noi - ha spiegato Ballardini -. Taarabt invece valuteremo, ha fatto solo 4 allenamenti".