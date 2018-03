Lopez, Lazio forte ma faremo nostra gara

CAGLIARI, 10 MAR - "Non è stata una settimana semplice ma non ho paura. Ho visto un gruppo compatto, concentrato. Abbiamo svolto allenamenti corti ma intensi, già questo mi dà fiducia. Con la Lazio dovremo essere squadra, fondamentale essere uniti, non solo tra di noi ma anche con la gente, che dobbiamo portare dalla nostra parte: questa squadra sa come fare". Così l'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, che si aspetta una Lazio forte, con qualità, che verrà a fare la partita. Noi però dobbiamo fare la nostra di gara, cercando di guardare sempre la porta avversaria. La Lazio va attaccata, sapendo che dovremo fare la partita perfetta per portare a casa un risultato positivo". Lopez ha già deciso quale sarà l'asse centrale della squadra: Ceppitelli dietro, Barella in mezzo (manca ancora Cigarini), Han davanti. Verosimilmente con Pavoletti: Farias è di nuovo tra i convocati.