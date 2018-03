Spagna: Barcellona,tutto facile a Malaga

ROMA, 10 MAR - Al Barcellona basta un tempo per liquidare in trasferta il Malaga (2-0), fanalino di coda della Liga. Il match della 28/a giornata viene vinto dalla squadra di Ernesto Valverde, che non ha convocato Leo Messi per la nascita del figlio Ciro. I catalani hanno aperto le marcature con Suarez al quarto d'ora e hanno raddoppiato grazie a un colpo di tacco di Coutinho, ben servito da Dembelé. Dal 30' del primo tempo gli andalusi hanno giocato in 10 per l'espulsione di Garcia, protagonista di un'entrata da codice penale su Jordi Alba, rimasto miracolosamente in campo nonostante la botta alla caviglia. Con questa vittoria il Barcellona allunga in classifica, portandosi a 72 punti, ossia a +11 sull'Atletico Madrid che domani sarà impegnato in casa contro il Celta Vigo.