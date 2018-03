Spagna: Griezmann trascina l'Atl. Madrid

ROMA, 11 MAR - Tutto facile per l'Atletico Madrid che, nel posticipo della 28/a giornata della Liga, batte in casa il Celta Vigo di Unzue per 3-0. Contro i galiziani sblocca il risultato Antoine Griezmann al 44', su servizio di Gimenez; il raddoppio arriva all'11' della ripresa, grazie a Vitolo, su passaggio dello stesso Griezmann; Correa, al 18' cala il tris. Con questa vittoria l'Atletico Madrid si riavvicina in classifica al Barcellona, ieri vittorioso a Malaga. I 'Colchoneros' sono tornati a -8: 64 punti contro i 72 dei catalani.