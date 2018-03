Mourinho: sì alla Var, ma non troppa

ROMA, 11 MAR - "Io sono a favore della Var, ma nel rispetto dei casi previsti dal protocollo, non per qualsiasi decisione". Così José Mourinho nel corso dell'intervista alla Domenica Sportiva in onda questa sera su Rai2. "Seguo la Var sia in Italia che in Portogallo, ho anche avuto un episodio in una mia partita in Coppa con un gol annullato per un ginocchio in fuorigioco di un millimetro" spiega. "Questo non è protocollo - continua il portoghese -: nel protocollo si parla di Var in caso di errore evidente. Ho visto altre partite e c'è troppa Var". Alla domanda se allenerebbe mai la nazionale italiana, 'Mou' risponde "credo di no, ho passione per il Paese, ma penso che in Italia ci siano tanti allenatori bravi". E sulle polemiche con Conte: "Abbiamo avuto problemi, ma adesso bisogna dimenticare - dice Mourinho -. Lui è l'allenatore del Chelsea, io del Manchester United, non potevamo fare diversamente: salutarci e andare avanti. Abbiamo fatto la cosa giusta".