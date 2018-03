Spalletti, Inter non ha tanta qualità

ROMA, 11 MAR - "Perché non riesco a dare la mia impronta? Dipende da dove si vuole collocare l'Inter: abbiamo fatto un pessimo periodo, ma in generale non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio, perché secondo me non abbiamo tutta quella qualità che si dice. Il Napoli ha qualità". Luciano Spalletti 'filosofeggia' a proposito dell'Inter e la sua sembra una stoccata a chi, in sede di mercato, forse non ha contribuito ad elevare il tasso tecnico della squadra. Poi passa all'analisi del match contro la squadra di Sarri. "È stata una buona partita sotto l'aspetto tattico e delle intenzioni - dice -, anche se loro hanno fatto meglio dal punto di vista del palleggio. Noi siamo stati bravi ad andare a mordere in alcuni momenti e ad aspettare in altri: quando abbiamo riconquistato palla c'era la possibilità di andare a ripartire e fare male, in alcuni casi siamo stati bravi e in altri potevamo fare meglio. A volte usciamo bene da situazioni difficili, altre volte sbagliamo le palle facili, non riusciamo ad avere continuità".