Brozovic: Nulla con Wanda Nara, querelo

MILANO, 12 MAR - Il giocatore dell'Inter, Marcelo Brozovic, attraverso il proprio legale Danilo Buongiorno, "contesta e smentisce in modo assoluto le notizie false diffuse nei giorni scorsi online e su alcune testate giornalistiche italiane attinenti Wanda Nara, moglie del compagno di squadra Mauro Icardi". "Non c'è stato mai alcun rapporto, o altro, tra Brozovic e la signora Nara", spiega il legale che aggiunge che "Brozovic vuole fare chiarezza sui responsabili che hanno messo in dubbio la propria correttezza morale e professionale" e quindi annuncia querele.