Islanda, Sigurdsson Mondiali a rischio

LIVERPOOL, 12 MAR - Mondiali a rischio per Gylfi Sigurdsson, centrocampista islandese dell'Everton infortunatosi sabato scorso nel match di campionato contro il Brighton. Il club di appartenenza ha fatto sapere che i problemi al ginocchio sono più gravi del previsto e che quindi il giocatore "potrebbe rimanere fuori per parecchie settimane". "Ma soltanto dopo un nuovo consulto con uno specialista - è scritto ancora nella nota - potrà essere stilata una prognosi definitiva". Per Sigurdsson, che l'Everton ha acquistato la scorsa estate dallo Swansea per 45 milioni, sarà quindi una corsa contro il tempo: l'esordio dell'Islanda a Russia 2018 è previsto per il 16 giugno contro l'Argentina.