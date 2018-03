Maldini, Milan credi nella Champions

ROMA, 12 MAR - "Dopo un inizio veramente difficoltoso, adesso il Milan è la squadra che forse sta meglio tra quelle in lotta per un posto nella prossima Champions League. Credo sia giusto crederci, perché certi risultati arrivano soltanto così: i calciatori devono lottare fino in fondo, le opportunità e gli scontri diretti ci sono". Lo dice Paolo Maldini commentando il buon momento che sta attraversando il Milan di Gattuso, tornato vicino alla zona Champions League. "Lo stesso discorso vale per il Napoli - ha ricordato l'ex difensore rossonero, oggi a Roma perché inserito dal Coni nella Walk of Fame - La squadra di Sarri non deve mollare, le cose possono succedere: la Juventus non concede tante occasioni, vanno colte al volo".