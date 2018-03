Maldini, spero ricordo Astori resti vivo

ROMA, 12 MAR - "È stata veramente una settimana di riflessione, speriamo possa servire. Speriamo che il ricordo di Davide rimanga sempre vivo: naturalmente i pensieri vanno alla compagna e alla famiglia". Queste le parole di Paolo Maldini sulla morte di Davide Astori. "C'è una tristezza infinita per la storia di un ragazzo che tutti amavano - ha sottolineato l'ex difensore del Milan, il cui nome è stato inserito oggi dal Coni nella Walk of Fame al Foro Italico -. Calcio italiano compattato? Sì, in questa settimana sicuramente. In futuro vedremo, speriamo".