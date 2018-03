Mou "De Boer peggior tecnico Premier"

ROMA, 12 MAR - Botta e risposta al veleno tra Frak De Boer e Josè Mourinho che ha definito il tecnico olandese "il peggior manager nella storia della Premier League". Tutto era nato da alcune considerazioni dell'ex allenatore di Inter e Crystal Palace secondo cui "è un peccato che l'allenatore di Rashford sia Mourinho". Portato al settimo cielo dopo la doppietta con cui ieri all'Old Trafford ha liquidato il Liverpool, l'attaccante dei Red Devils è spesso stato messo in panchina dallo 'Special One', mentre, a detta di De Boer, "Rashford è un giocatore vero, molto giovane, che avrebbe bisogno di giocare. E un giocatore così vorresti vederlo in campo settimana". Parole che non hanno lasciato indifferente il tecnico dello United: "Ho letto alcune dichiarazioni del peggior tecnico della storia in Premier League - la replica velenosa -. Ha detto che non è un bene per Rashford avermi come allenatore perché la cosa più importante per me è vincere. Forse, se fosse stato allenato da Frank, avrebbe imparato a perdere".