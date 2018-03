Gasperini, non siamo arbitri scudetto

MILANO, 12 MAR - "Non ci sentiamo arbitri dello scudetto, contro la Juve giocheremo solo per noi stessi". Lo ha detto l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto a ricevere un premio che il Gruppo Lombardo dei Giornalisti Sportivi-Ussi ha assegnato all'Atalanta come squadra rivelazione del 2017. "L'Europa ci è piaciuta - ha aggiunto l'allenatore dell' Atalanta - e quindi cercheremo di tornarci e di fare più punti possibili nelle 12 partite, sono tante, che ancora mancano in questo campionato". E poi, ricordando le polemiche per la formazione da lui proposta per la partite della Stadium contro la Juventus che poi non si era giocata per la neve, Gasperini ha aggiunto: "faremo il nostro meglio, ma vorrei che non si mettesse mai in dubbio la nostra buona fede".