Giudice: cinque squalificati in Serie A

ROMA, 13 MAR - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, in relazione alle partite disputate fra venerdì e domenica scorsi nel massimo campionato di calcio, ha squalificato per una giornata cinque calciatori non espulsi: sono De Rossi (Roma), Del Pinto (Benevento), Linetty (Sampodoria), Peluso e Ragusa (Sassuolo). Una doppia multa è stata inflitta all'Inter: 15 mila euro, perché i suoi sostenitori hanno intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei tifosi del Napoli; 4 mila euro per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della partita di circa 5'.