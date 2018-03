Champions: Barcellona col dubbio Iniesta

ROMA, 13 MAR - Leo Messi sì, Andres Iniesta forse. Ernesto Valverde, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Chelsea, sfoglia la margherita e si interroga sulla formazione da schierare domani al Camp Nou. L'allenatore del Barcellona solo ieri ha riavuto il capitano per l'intero allenamento, dopo il problema al bicipite femorale contro l'Atletico Madrid che lo aveva costretto a lasciare il campo nel primo tempo. "Non abbiamo nessun giocatore simile, perché Iniesta è unico, ma ci sono elementi che possono avvicinarsi a lui come posizione in campo e modo di giocare: come Denis Suarez, Coutinho (che, però, in Champions non può essere impiegato n.d.r.) e Andrè Gomes", le parole di Valverde. Non è escluso che il tecnico dei blaugrana scelga di gettare nella mischia fin dall'inizio Ousmane Dembelé, sabato scorso fra i protagonisti della vittoria sul campo del Malaga, tornando al 4-3-3. Sicuramente sarà della partita Leo Messi.