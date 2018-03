Fiorentina al lavoro, testa ad Astori

FIRENZE, 13 MAR - La Fiorentina, tra tanto dolore, cerca di tornare alla normalità, dopo la morte del capitano Davide Astori. La squadra viola è tornata oggi ad allenarsi, dopo la vittoria di domenica sul Benevento, per iniziare a preparare la partita di Torino. Stefano Pioli, che sta cercando di riportare un po' di tranquillità e serenità all'interno dello spogliatoio, ha diviso la squadra a gruppi e fatto disputare una partitella finale. Intanto, il giovane Milenkovic, uscito nel finale di partita contro il Benevento, si è allenato regolarmente in gruppo visto che la sua sostituzione non era avvenuta per infortunio, ma per stanchezza fisica. D'altra parte la settimana scorsa la squadra viola si è allenata poco o niente, dopo quanto accaduto al 'suo' capitano. La Fiorentina tornerà domattina in campo (alle 11) per la seduta d'allenamento giornaliera.