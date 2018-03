Champions: 1-0 a Shakhtar,Roma ai quarti

ROMA, 13 MAR - La Roma vola ai quarti di Champions League battendo 1-0 lo Shakhtar Donetsk all'Olimpico nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo aver ceduto 2-1 all'andata. Nel primo tempo i giallorossi hanno giocato col freno tirato, consentendo agli ucraini di far girare palla senza correre grossi rischi. All'8' della ripresa il momento della svolta. Dzeko ha sfruttato al meglio un assist di Strootman, battendo finalmente Pyatov. Il gol ha acceso la sfida, con la Roma più aggressiva e uno Shakhtar poco lucido che si è trovato anche in 10 al 34' per espulsione di Ordets per fallo da ultimo uomo su Dzeko. La Roma ha centrato un traguardo che mancava da dieci anni.