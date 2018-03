Champions: Montella "serata speciale"

ROMA, 13 MAR - "Vincere in questo stadio, fare un risultato prestigioso in questo stadio mi rende felice, molto felice. E' una serata speciale". Le parole di Vincenzo Montella dopo il successo all'Old Trafford, segnato dalle reti di Ben Yedder, cui il tecnico italiano fa i complimenti: "Il merito è suo. Sono felice anche per lui, anche perchè ultimamente ha un po' sofferto per le mie scelte". "Il sorteggio? Non lo so, visto che ci sono due italiane ancora in corsa - dice ancora -. Scherzando, mesi fa avevo detto a Eusebio Di Francesco che mi sarebbe piaciuto arrivare in finale con lui, certo che uno sarebbe stato comunque contento per l'altro".