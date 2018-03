Fabbricini, il calcio è storia del Paese

ROMA, 14 MAR - "Festeggiamo 120 anni che sono anche la storia del nostro Paese. La Figc è l'immagine della passione popolare e di un amore sviscerato. Vogliamo festeggiare con grande passione, vogliamo dare una nuova linfa e per questo la Figc ha messo in pratica le condizioni migliori per farlo al meglio". Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, saluta così la presentazione del palinsesto di festeggiamenti dei 120 anni della Federazione. Una serie di eventi che dureranno 8 mesi a partire da domani, con tanti testimonial azzurri presenti nei programmi Rai, dai ct Di Biagio e Milena Bertolini ospiti a 'Uno Mattina', fino allo stesso Fabbricini, ospite a '90 Minuto' e Costacurta a 'La Domenica Sportiva'. "Nonostante, purtroppo, dopo tanti anni si ripeta quest'anno l'assenza al campionato del mondo dell'Italia - ha aggiunto Fabbricini - il calcio italiano resta espressione d'amore, dobbiamo rinforzare questo legame forte con la gente".