Fabbricini,mi aspettavo 2 club ai quarti

ROMA, 14 MAR - "Due squadre italiane nei quarti di Champions? Me lo aspettavo, ero molto fiducioso". Lo dice il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, commentando la qualificazione di Juventus e Roma ai quarti di Champions League, un fatto che non accadeva da 11 anni per l'Italia. "Avevo qualche dubbio in più sulla Juve - dice - che ancora una volta ha dimostrato grande forza societaria e grande capacita di saper affrontare ostacoli. Non a caso vince titoli: la forza della società si manifesta proprio con gli atteggiamenti in campo. Era difficile, impegnativo in uno stadio con un grande tifo, ma la Juve ha superato momenti difficili e ce l'ha fatta". Per quanto riguarda la Roma "sono molto soddisfatto per la partecipazione popolare - conclude Fabbricini - Rivedere uno stadio Olimpico con quell'entusiasmo è stato molto bello, perché vedere gli spalti semivuoti porta una enorme tristezza. Due squadre vanno nei quarti dopo tanti anni, c'è una forte nobiltà".