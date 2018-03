Conte: 0-3 ingiusto, complimenti a Messi

ROMA, 14 MAR - "Cosa ho detto a Messi a fine partita? Gli ho fatto i complimenti, perché è un giocatore che continua a fare la differenza in maniera evidente. Sposta i risultati e anche in queste due sfide è stato determinante. La differenza l'ha fatta anche la sfortuna, abbiamo preso quattro pali in due partite. In questa stagione la buona sorte ci ha un po' voltato le spalle". Così Antonio Conte commenta il ko di Barcellona in Champions. "Il risultato di stasera penso sia ingiusto: loro sono stati bravi e cinici, ma il Barcellona ha giocatori abituati a queste partite. Noi siamo una squadra giovane, che ha tanta strada da percorrere e dobbiamo fare esperienza per competere fino alla fine in Champions". "Vincere un trofeo potrebbe farmi continuare l'esperienza al Chelsea? Non è questione di vincere o meno. Penso che il lavoro di un allenatore debba essere giudicato in base alla crescita dei giocatori e a quello che si vede in relazione ai valori della rosa, non guardando i trofei", sottolinea.