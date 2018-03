Stampa inglese'Messi spezza sogni Conte'

ROMA, 15 MAR - ''Un Messi magico travolge i Blues e annienta i sogni di gloria in Europa di Antonio Conte''. La stampa inglese non è tenera con l'ex ct della Nazionale Antonio Conte dopo la sconfitta del Chelsea con il Barcellona 3-0 e l'uscita dei londinesi dalla Champions League. ''E' stata una notte brutta per Conte'', aggiunge il quotidiano inglese 'The Sun'. ''Svaniscono nel nulla le ambizioni di Conte in Champions'', scrive il Daily Mail, mentre il Times esalta l'abilità di Leo Messi a quota 100 gol ''il Chelsea punito dal genio del calcio''.