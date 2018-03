Arezzo: sentenza forse nel pomeriggio

AREZZO, 15 MAR - Potrebbe arrivare nel pomeriggio la sentenza relativa al fallimento dell'Unione sportiva Arezzo. Stamani, infatti, si è chiusa l'udienza fallimentare ed il giudice relatore Antonio Picardi si è riservato di decidere. In aula sono stati ammessi coloro che hanno presentato istanza di fallimento (tre in tutto) e il socio di minoranza di azionariato popolare 'Orgoglio Amaranto' cui è spettato il compito di fare richiesta di esercizio provvisorio. Al termine dell'udienza, con i tifosi ad attendere fuori dal tribunale, il giudice, diversamente dalla prassi, ha accolto l'appello del sindaco Alessandro Ghinelli ad accelerare i tempi anche in vista della scadenza del pagamento degli stipendi, fissata per domani. Non ammesso all'udienza, in quanto sprovvisto di delega, l'avvocato della Neos, il consorzio romano titolare al momento dell'Arezzo.