Mondiali: ecco Panini per 'Russia 2018'

ROMA, 15 MAR - Esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio "2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL". Un'edizione ancora più ricca, articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il successo della collezione di card "Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018". La nuova raccolta è anche un gioco che si ispira alle partite di calcio e che consente di cimentarsi con la propria formazione preferita. Le partite possono essere disputate sul campo di gioco, contenuto nello Starter Pack, abbinato alla Guida Ufficiale, ma c'è anche la possibilità di "replicarle" online sul sito o tramite la app. All'interno della raccolta sono presenti stelle del campionato italiano, come Paulo Dybala (Juventus), Dries Mertens (Napoli) e Mauro Icardi (Inter), così come fuoriclasse assoluti del calcio mondiale, dal brasiliano Neymar Jr. all'argentino Lionel Messi e al portoghese Cristiano Ronaldo.